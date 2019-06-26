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26.06.2019, 11:23

Кличко уволил директора Киевзеленстроя

Кличко уволил директора Киевзеленстроя - Фото
Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Киева уволил ряд чиновников после проверок

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко после проверок уволил директора коммунального объединения Киевзеленстрой Наталью Белоусову и еще двоих чиновников. Об этом городской глава сообщил на коллегии, передает Укринформ.

Кличко также уволил директора департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Константина Федотова и директора КП Центр развития городской среды Станислава Демина.

24 июня мэр Киева уволил исполняющего обязанности директора коммунального предприятия Киевавтопутьмост Дмитрия Котлубея "за небрежное отношение к своим обязанностям". 

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Теги: КГГА, виталий кличко, киевзеленстрой
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