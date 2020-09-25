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Коронавирус. Киев стал рекордсменом по количеству новых заболевших: карта по районам

25.09.2020, 12:10
Коронавирус. Киев стал рекордсменом по количеству новых заболевших: карта по районам - Фото
Киев (Фото: пресс-служба КГГА)

Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки выявили в Дарницком районе столицы

За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 380 новых заболевших коронавирусом (сутками ранее — 330). На 25 сентября столица стала лидером по новым случаям коронавируса за сутки. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 342 человека, за прошедшие сутки – девять летальных случаев. Всего в столице заболели 21 045 человек,  выздоровели 6255 пациентов.

Больше всего новых заболевших COVID-19 зафиксировано в Дарницком (90), Днепровском (56) и Деснянском (54) районах.

Карта по районам:

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Инфографика Киев на 25 сентября (источник - kiev.klichko.org)

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Дарья Мостовая
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