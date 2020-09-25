Коронавирус. Киев стал рекордсменом по количеству новых заболевших: карта по районам
Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки выявили в Дарницком районе столицы
За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 380 новых заболевших коронавирусом (сутками ранее — 330). На 25 сентября столица стала лидером по новым случаям коронавируса за сутки. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 342 человека, за прошедшие сутки – девять летальных случаев. Всего в столице заболели 21 045 человек, выздоровели 6255 пациентов.
Больше всего новых заболевших COVID-19 зафиксировано в Дарницком (90), Днепровском (56) и Деснянском (54) районах.
Карта по районам:
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- Вчера, 24 сентября, в Киеве выявили 330 новых заболевших коронавирусом, больше всего — в Дарницком районе.
- С 28 сентября в Украине будут новые карантинные зоны. На этот раз Киев попал в желтую: список.
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