Коронавирус. В Киеве 330 новых заболевших COVID-19: карта по районам
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах Киева
В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 330 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 307. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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Среди заболевших – 13 медиков. Госпитализированы 38 человек, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 333 человека, за прошедшие сутки – три летальных случая. Всего в столице заболели 20 665 человек, выздоровели 6149 пациентов, за сутки – 106.
Больше всего новых заболевших COVID-19 зафиксировано в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Дарницкий – 3326 заболевших (60 за сутки);
Деснянский – 2836 (51);
Днепровский – 2606 (44);
Святошинский – 1702 (35);
Оболонский – 2023 (35);
Соломенский – 2104 (29);
Печерский – 1682 (27);
Шевченковский – 1559 (20);
Голосеевский – 1443 (15);
Подольский – 1384 (14).
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