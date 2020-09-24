Коронавирус. В Киеве 330 новых заболевших COVID-19: карта по районам

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах Киева

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 330 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 307. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших – 13 медиков. Госпитализированы 38 человек, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 333 человека, за прошедшие сутки – три летальных случая. Всего в столице заболели 20 665 человек, выздоровели 6149 пациентов, за сутки – 106.

Больше всего новых заболевших COVID-19 зафиксировано в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Дарницкий – 3326 заболевших (60 за сутки);

Деснянский – 2836 (51);

Днепровский – 2606 (44);

Святошинский – 1702 (35);

Оболонский – 2023 (35);

Соломенский – 2104 (29);

Печерский – 1682 (27);

Шевченковский – 1559 (20);

Голосеевский – 1443 (15);

Подольский – 1384 (14).

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Денис Юдин

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