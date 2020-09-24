Коронавирус. В Украине 3372 новых заболевших за сутки и рекордное число выздоровевших

С начала эпидемии в Украине коронавирусом заразились 188 106 человек, выздоровели 83 458, умерли от болезни 3757

За прошедшие сутки, 23 сентября, в Украине выявили 3372 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 3497), выздоровело рекордное количество пациентов – 1788 (днем ранее — 1769). Об этом говорят данные на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

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От COVID-19 за сутки скончались 52 человека (днем ранее – 63), госпитализировано 685 человек (днем ранее – 711). Количество тех, кто болеет на данный момент, выросло на 1532 человека, всего в Украине 100 891 активный случай коронавируса.

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 188 106 заболевших. 83 458 пациентов выздоровели, 3757 умерли.

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Денис Юдин

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