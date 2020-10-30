Коронавирус. Кличко объяснил, переведут ли школы Киева на дистанционное обучение

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что нужно "сделать все для безопасности учебного процесса"

В Киеве переводить все школы на дистанционное обучение не планируют в связи с эпидемией COVID-19. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил сегодня во время онлайн-брифинге.

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"Подчеркну: переводить все школы на дистанционное обучение город не собирается. Наша основная задача – сделать все для безопасности учебного процесса", – отметил Кличко.

Он напомнил, что специалисты ВОЗ отмечают, что закрытие школ не влияет кардинально на борьбу с распространением вируса.

"И, например, во Франции, где с сегодняшнего дня снова ввели строгий карантин, школы и сады не закрывают. В отличие от того, как это было весной, во время первой волны пандемии", – сказал Кличко.

К обучению после каникул вернулись ученики 428 школ Киева. На карантин закрыты восемь школ. На дистанционном обучении 436 классов в 133 школах столицы – из-за заболевания педагогов и учащихся.

21 октября и. о. министра образования Сергей Шкарлет сказал, что ученики 1-4 классов вернуться в школы после каникул, 5-12 - в зависимости от эпидемического уровня будут учиться в смешанном или дистанционном форматах.

26 октября в Киевской облгосадминистрации заявили, что после каникул на дистанционное обучение перейдут школы из районов, которые находятся в красной карантинной зоне.

29 октября возобновилось обучение после каникул в школах Киева.

Арина Толина

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