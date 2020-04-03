Коронавирус. В Киеве начали работу мобильные бригады по тестированию дома - КГГА

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

В Киеве начали работать мобильные бригады, которые тестируют киевлян на COVID-19 дома. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает официальный портал Киева.

"На сегодняшний день такие бригады созданы во всех районах. Многие из них уже успели осуществить выезды и сделать анализы", - сказал чиновник.

По словам Поворозника, речь идет о проведении заборов образцов биологических материалов от пациентов с подозрением СOVID-19 методом экспресс-тестирования и полимеразной цепной реакции (ПЦР).

"Такие бригады выезжают к человеку с подозрением на инфицирование коронавирусной болезнью исключительно при условии определения такой необходимости врачом, который наблюдает за состоянием пациента. Это не служба такси, которая по вашему требованию привезет вам домой медика, который сделает анализ", - отметил Поворозник.

По состоянию на утро 3 апреля в Киеве было 189 подтвержденных случаев COVID-19, из них три летальных.

Сегодня сообщалось, что Минздрав изменил алогритм тестирования на коронавирус: собирать образцы потенциально зараженных будут мобильные бригады.

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