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Коронавирус в Киеве. Рекорд по наибольшему количеству умерших от COVID-19

15.09.2020, 11:12
Коронавирус в Киеве. Рекорд по наибольшему количеству умерших от COVID-19 - Фото
Панорама Киева (Фото: dreamstime.com)

Больше всего больных выявили в Днепровском районе — 70 , на втором месте — Деснянский район (39), на третьем — Оболонский (37)

За прошедшие сутки в Киеве выявили 285 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее   168 ). Скончались 11 человек, что является наибольшим количеством летальных случаев за день в столице. Об сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Были госпитализированы 56 заболевших, остальные находятся на самоизоляции дома. 

За сутки в столице выздоровели 59 больных на COVID-19 (днем ранее   45 ).

Скончались 11 человек (3).

За все время эпидемии в столице зафиксировали 17 714 заболевших,  выздоровевших и  умерших.

Больше всего больных выявили в Днепровском районе — 70 , на втором месте  Деснянский район (39), на третьем — Оболонский (37).

  • С 14 сентября столица попала в оранжевую эпидемиологическую зону. 
  • За прошедшие сутки в Украине появились 2905 новых заболевших коронавирусом, по общему количеству заболевших за все время с начала эпидемии лидирует Киев.

Станислав Стороженко
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