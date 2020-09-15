Коронавирус в Киеве. Рекорд по наибольшему количеству умерших от COVID-19

Больше всего больных выявили в Днепровском районе — 70 , на втором месте — Деснянский район (39), на третьем — Оболонский (37)

За прошедшие сутки в Киеве выявили 285 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее — 168 ). Скончались 11 человек, что является наибольшим количеством летальных случаев за день в столице. Об сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Были госпитализированы 56 заболевших, остальные находятся на самоизоляции дома.

За сутки в столице выздоровели 59 больных на COVID-19 (днем ранее — 45 ).

Скончались 11 человек (3).

За все время эпидемии в столице зафиксировали 17 714 заболевших, выздоровевших и умерших.

Больше всего больных выявили в Днепровском районе — 70 , на втором месте — Деснянский район (39), на третьем — Оболонский (37).

С 14 сентября столица попала в оранжевую эпидемиологическую зону.

о общему количеству заболевших за все время с начала эпидемии лидирует Киев. За прошедшие сутки в Украине появились 2905 новых заболевших коронавирусом, п

Станислав Стороженко

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