Коронавирус в Киеве. Рекорд по наибольшему количеству умерших от COVID-19
Больше всего больных выявили в Днепровском районе — 70 , на втором месте — Деснянский район (39), на третьем — Оболонский (37)
За прошедшие сутки в Киеве выявили 285 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее — 168 ). Скончались 11 человек, что является наибольшим количеством летальных случаев за день в столице. Об сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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Были госпитализированы 56 заболевших, остальные находятся на самоизоляции дома.
За сутки в столице выздоровели 59 больных на COVID-19 (днем ранее — 45 ).
Скончались 11 человек (3).
За все время эпидемии в столице зафиксировали 17 714 заболевших, выздоровевших и умерших.
Больше всего больных выявили в Днепровском районе — 70 , на втором месте — Деснянский район (39), на третьем — Оболонский (37).
- С 14 сентября столица попала в оранжевую эпидемиологическую зону.
- За прошедшие сутки в Украине появились 2905 новых заболевших коронавирусом, по общему количеству заболевших за все время с начала эпидемии лидирует Киев.
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