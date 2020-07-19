Коронавирус. В Киеве снизилась суточная заболеваемость - карта по районам

В Киеве выявили 6797 заболевших за все время эпидемии коронавируса. Больше всего больных COVID-19 - в Дарницком, Деснянском и Печерском районах

За прошедшие сутки в Киеве выявили 87 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее - 108), госпитализированы человек. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За этот период также выявили 0 умерших (днем ранее также 0) и шесть выздоровевших (40).

Динамика эпидемии коронавируса по районам Киева:

Нажмите на карту, чтобы увеличить

- Дарницкий – 1130 заболевших (+5 за сутки);

- Деснянский – 854 (+18);

- Днепровский – 805 (+11);

- Печерский – 695 (+14);

- Соломянский – 629 (+4);

- Оболонский – 590 (+9);

- Шевченковский – 595 (+10);

- Святошинский – 585 (+4);

- Голосеевский – 546 (+8);

- Подольский – 455(+6).

За все время эпидемии коронавирус подтвердили у 6797 жителей столицы: 128 человек умерли, 2360 пациентов выздоровели.

На этой неделе в Госпродпотребслужбе Киева сообщили , что в столице карантин будет продлен - и при нынешней динамике заболеваемости он может продлиться 1,5 года.

Читайте также: Страну поделят на зоны. В Раде рассказали, как будут работать школы с 1 сентября

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.