Коронавирус. В Киеве снизилась суточная заболеваемость - карта по районам
В Киеве выявили 6797 заболевших за все время эпидемии коронавируса. Больше всего больных COVID-19 - в Дарницком, Деснянском и Печерском районах
За прошедшие сутки в Киеве выявили 87 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее - 108), госпитализированы человек. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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За этот период также выявили 0 умерших (днем ранее также 0) и шесть выздоровевших (40).
Динамика эпидемии коронавируса по районам Киева:
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- Дарницкий – 1130 заболевших (+5 за сутки);
- Деснянский – 854 (+18);
- Днепровский – 805 (+11);
- Печерский – 695 (+14);
- Соломянский – 629 (+4);
- Оболонский – 590 (+9);
- Шевченковский – 595 (+10);
- Святошинский – 585 (+4);
- Голосеевский – 546 (+8);
- Подольский – 455(+6).
За все время эпидемии коронавирус подтвердили у 6797 жителей столицы: 128 человек умерли, 2360 пациентов выздоровели.
- На этой неделе в Госпродпотребслужбе Киева сообщили, что в столице карантин будет продлен - и при нынешней динамике заболеваемости он может продлиться 1,5 года.
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