Коронавирус. В Киеве третьи сутки подряд падает количество новых случаев: карта по районам
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Днепровском (23), Деснянском (13) и Печерском (12) районах
За сутки в Киеве зафиксированы 95 случаев COVID-19, сутками ранее - 130. Два человека умерли от болезни. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
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26 пациентов госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей. 54 человека выздоровели.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 174 человека, заболели - 12 248. Выздоровели 3907 пациента (54 за сутки).
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Днепровском (23), Деснянском (13) и Печерском районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
- Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин предложил продлить карантин в Украине до 1 ноября.
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