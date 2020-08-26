Коронавирус. В Киеве третьи сутки подряд падает количество новых случаев: карта по районам

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Днепровском (23), Деснянском (13) и Печерском (12) районах

За сутки в Киеве зафиксированы 95 случаев COVID-19, сутками ранее - 130. Два человека умерли от болезни. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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26 пациентов госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей. 54 человека выздоровели.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 174 человека, заболели - 12 248. Выздоровели 3907 пациента (54 за сутки).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Днепровском (23), Деснянском (13) и Печерском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

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Владислав Сердюк

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