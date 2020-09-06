Коронавирус. В Киеве уже более 15 000 заболевших: данные по районам
06.09.2020, 12:10
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)
За все время эпидемии коронавируса в Киеве выявили 15 032 заболевших. Умерли 240 больных COVID-19
За прошедшие сутки в Киеве выявили 240 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 315), 47 человек госпитализированы (42). Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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За сутки в столице выздоровели 18 пациентов (днем ранее - 97), умерли – шесть (четыре).
За все время эпидемии зафиксировали 15 032 заболевших, 4731 выздоровевших и 240 умерших.
Больше всего заболевших коронавирусом выявили в Соломенском (36), Дарницком (33) и Деснянском (32) районах.
- Правительство уверяет, что возвращения к жесткому карантину в стране "не будет в любом случае".
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