Коронавирус. В Киеве уже более 15 000 заболевших: данные по районам

За все время эпидемии коронавируса в Киеве выявили 15 032 заболевших. Умерли 240 больных COVID-19

За прошедшие сутки в Киеве выявили 240 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 315), 47 человек госпитализированы (42). Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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За сутки в столице выздоровели 18 пациентов (днем ранее - 97), умерли – шесть (четыре).

За все время эпидемии зафиксировали 15 032 заболевших, 4731 выздоровевших и 240 умерших.

Больше всего заболевших коронавирусом выявили в Соломенском (36), Дарницком (33) и Деснянском (32) районах.

Правительство уверяет, что возвращения к жесткому карантину в стране "не будет в любом случае".

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Владислав Сердюк

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