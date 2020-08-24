Коронавирус. В Киеве уменьшилось число выявленных заболевших за сутки - последние данные
За все время эпидемии коронавируса в Киеве зафиксировали 12 023 заболевших. Больше всего пациентов с COVID-19 выявили в Дарницком и Деснянском районах
За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 207 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 100 случаев меньше, чем было днем ранее, говорится в данных на Telegram-канале мэра столицы Виталия Кличко.
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За сутки в городе скончались трое больных коронавирусом, выздоровели 60 пациентов.
За все время эпидемии в Киеве зафиксировали 12 023 заболевших, 170 умерших и 3826 выздоровевших.
Динамика заболеваемости по районам столицы:
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- Дарницкий – 1955 заболевших (+22 за сутки);
- Деснянский – 1488 (+13);
- Днепровский – 1420 (+39);
- Печерский – 1060 (+16);
- Соломянский – 1313 (+26);
- Шевченковский – 956 (+12);
- Оболонский – 1082 (+24);
- Святошинский – 1036 (+12);
- Голосеевский - 953 (+13);
- Подольский - 760 (+16).
- С сегодняшнего дня в Украине начинают действовать новые карантинные зоны. Киев вошел в желтую.
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