Коронавирус. В Киеве уменьшилось число выявленных заболевших за сутки - последние данные

За все время эпидемии коронавируса в Киеве зафиксировали 12 023 заболевших. Больше всего пациентов с COVID-19 выявили в Дарницком и Деснянском районах

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 207 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 100 случаев меньше, чем было днем ранее, говорится в данных на Telegram-канале мэра столицы Виталия Кличко.

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За сутки в городе скончались трое больных коронавирусом, выздоровели 60 пациентов.

За все время эпидемии в Киеве зафиксировали 12 023 заболевших, 170 умерших и 3826 выздоровевших.

Динамика заболеваемости по районам столицы:

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- Дарницкий – 1955 заболевших (+22 за сутки);

- Деснянский – 1488 (+13);

- Днепровский – 1420 (+39);

- Печерский – 1060 (+16);

- Соломянский – 1313 (+26);

- Шевченковский – 956 (+12);

- Оболонский – 1082 (+24);

- Святошинский – 1036 (+12);

- Голосеевский - 953 (+13);

- Подольский - 760 (+16).

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Марк Сировой

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