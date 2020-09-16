Коронавирус. Дарницкий район Киева продолжает оставаться лидером по количеству больных

Количество заболевших в Киеве растет уже несколько дней подряд

За прошедшие сутки в Киеве выявили 356 заболевших COVID-19 (днем ранее — 285 ). Больше всего заболевших коронавирусной болезнью зафиксировано в Дарницком районе — 74. Он продолжает лидировать по количеству больных. Об сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Были госпитализированы 38 больных, остальные пациенты лечатся на самоизоляции дома.

Выздоровели 134 пациентов с коронавирусом (днем ранее — 59 ).

Скончались 8 человек (11).

За все время эпидемии в столице зафиксировали 18 070 заболевших, 5519 выздоровевших и 291 умерших.

Больше всего больных выявили в Дарницком районе — 74 , на втором месте — Днепровский район (66), на третьем — Деснянский (45).

С 14 сентября столица попала в оранжевую эпидемиологическую зону.

— 11 умерших. Вчера в Киеве была зарегистрирована рекордная смертность от COVID-19 с начала карантина

Станислав Стороженко

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