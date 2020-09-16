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Коронавирус. Дарницкий район Киева продолжает оставаться лидером по количеству больных

16.09.2020, 12:15
Коронавирус. Дарницкий район Киева продолжает оставаться лидером по количеству больных - Фото
Панорама Киева (Фото: Александр Игнатенко/Facebook)

Количество заболевших в Киеве растет уже несколько дней подряд

За прошедшие сутки в Киеве выявили 356 заболевших COVID-19 (днем ранее   285 ). Больше всего заболевших коронавирусной болезнью зафиксировано в Дарницком районе — 74. Он продолжает лидировать по количеству больных. Об сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Были госпитализированы 38 больных, остальные пациенты лечатся на самоизоляции дома. 

Выздоровели 134 пациентов с коронавирусом (днем ранее   59 ). 

Скончались 8 человек (11).

За все время эпидемии в столице зафиксировали 18 070 заболевших, 5519 выздоровевших и 291 умерших.

Больше всего больных выявили в Дарницком районе — 74 , на втором месте  Днепровский район (66), на третьем — Деснянский (45).

Станислав Стороженко
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