Коронавирус. В Киеве выявили более 500 новых заболевших за сутки: динамика эпидемии

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружили в Деснянском (126), Оболонском (82) и Днепровском (65) районах

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 502 человек (сутками ранее – 532), больше всего – в Деснянском районе. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, 12 больных умерли, с начала эпидемии зафиксировано 481 летальных случаев.

Всего в столице зафиксировали 27 497 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.

60 человек госпитализировали, другие – на самоизоляции.

Выздоровели за минувшие сутки 75 человек, всего – 9702 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (126), Оболонском (82) и Днепровском (65) районах.

9 октября в Киеве заполненность коек для приема больных с COVID-19 составила более 70%, с нынешней динамикой заболеваемости коронавирусом мест в больницах уже скоро не будет хватать.

Владислав Сердюк

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