Коронавирус. В Киеве – рекорд по умершим больным COVID-19 за сутки

За все время эпидемии коронавируса в Киеве выявили 29 412 заболевших. Умерли 557 больных COVID-19

За прошедшие сутки в Киеве умерло 22 больных COVID-19 (днем ранее – 17). Это рекордный показатель за все время эпидемии коронавируса (предыдущий рекорд – 21), говорится в данных Совета нацбезопасности и обороны.

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За сутки в столице выявили 455 заболевших (днем ранее – 445), выздоровели 189 пациентов (57).

За все время эпидемии в Киеве зафиксировали 29 412 заболевших, 557 умерших и 10 475 выздоровевших.

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Мэр столицы Виталий Кличко опубликовал на своем сайте сводку о ситуации с распространением коронавируса в районах города:

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- Дарницкий – 4471 инфицированных за все время эпидемии (+64 за сутки);

- Деснянский – 4402 (+56);

- Днепровский – 3788 (+36);

- Оболонский – 3133 (+88);

- Святошинский – 2362 (+37);

- Печерский – 2301 (+36);

- Шевченковский – 2123 (+17);

- Подольский – 2071 (+62).

- Голосеевский – 1918 (+21).

15 октября в Украине утвердили новые карантинные зоны. В красную попали сразу восемь областных центров, Киев оказался в оранжевой. Новые ограничения вступят в силу с понедельника, 19 октября.

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Марк Сировой

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