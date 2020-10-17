Коронавирус. В Киеве за сутки выявили почти 600 заболевших – это рекорд: данные по районам

За все время эпидемии коронавируса в Киеве выявили 30 010 заболевших. Умерли 569 больных COVID-19

За прошедшие сутки в Киеве выявили 598 заболевших (днем ранее – 455). Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За сутки в столице умерли 12 больных COVID-19 (днем ранее – 22), выздоровели 186 пациентов (189).

За все время эпидемии в Киеве зафиксировали 30 010 заболевших, 569 умерших и 10 661 выздоровевших.

Больше всего заболевших выявили в Деснянском (162), Дарницком (80) и Печерском (65) районах.

Данные заболеваемости COVID-19 по районам Киева:

15 октября в Украине утвердили новые карантинные зоны. В красную попали сразу восемь областных центров, Киев оказался в оранжевой. Новые ограничения вступят в силу с понедельника, 19 октября.

Читайте также: 100% заполняемость. В Александровской больнице Киева почти нет свободных мест – Степанов

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.