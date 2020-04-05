Коронавирус. В Киеве за сутки выявлен 31 случай заражения, один человек умер

Иллюстративное фото: pixabay.com

За минувшие сутки количество киевлян, у которых выявили заражение коронавирусной инфекцией, увеличилось на 31 человека. Один случай - летальный. Об этом сообщил в Facebook мэр Киев Виталий Кличко.

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В целом в столице 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

4 апреля заболели:

18 женщин в возрасте от 21-го до 78-ти лет;

13 мужчин в возрасте от 19-ти до 78-ми лет.

Скончался 71-летний мужчина.

10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы. 21 больной лечится дома на самоизоляции, под контролем медиков.

Кличко отметил, что только трое киевлян из тех, которые заболели за прошедшие сутки, выезжали недавно границу.

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По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 1251 человек . За минувшие сутки подтверждены 156 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровели 252 пациентов, зафиксированы 32 летальных случая.

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