В Киеве запретят выходить без маски на улицы и рядом с домом - КГГА

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В Киеве защитные маски и респираторы с 6 апреля станет обязательно носить на улицах и рядом с домами. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Согласно распоряжению об ограничительных мерах для населения в связи с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, подписанному сегодня, 4 апреля, начальником киевского штаба по ликвидации ЧС Петром Пантелеевым, запрещается находиться в общественных местах без защитных масок или респираторов.

В распоряжении перечислено, что городские власти понимают под "общественными местами":

- территории общего пользования (парки, зоны отдыха, сады, скверы, площади, бульвары, проспекты, улицы, проулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, подземные переходы, пляжи, кладбища и другие);

- помещения органов госвласти и местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности, включая торговые и предоставляющие услуги, а также отелей, общежитий, вокзалов и аэропортов;

- транспорт, остановки общественного транспорта;

- придомовые территории, территории предприятий, учреждений и организаций.

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