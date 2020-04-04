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В Киеве запретят выходить без маски на улицы и рядом с домом - КГГА

В Киеве запретят выходить без маски на улицы и рядом с домом - КГГА - Фото
Иллюстративное фото: pexels.com
04.04.2020, 22:30

В КГГА уточнили список общественных мест, где нельзя появляться без маски: это почти все территории, кроме квартир и частных домов

В Киеве защитные маски и респираторы с 6 апреля станет обязательно носить на улицах и рядом с домами. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Согласно распоряжению об ограничительных мерах для населения в связи с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, подписанному сегодня, 4 апреля, начальником киевского штаба по ликвидации ЧС Петром Пантелеевым, запрещается находиться в общественных местах без защитных масок или респираторов.

В распоряжении перечислено, что городские власти понимают под "общественными местами":

- территории общего пользования (парки, зоны отдыха, сады, скверы, площади, бульвары, проспекты, улицы, проулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, подземные переходы, пляжи, кладбища и другие);

- помещения органов госвласти и местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности, включая торговые и предоставляющие услуги, а также отелей, общежитий, вокзалов и аэропортов;

- транспорт, остановки общественного транспорта;

- придомовые территории, территории предприятий, учреждений и организаций.

Где обязательно носить маски (Фото: пресс-служба КГГА)
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  • Сегодня Кабмин рекомендовал надевать маски и респираторы при любом выходе из дома.

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Денис Юдин
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