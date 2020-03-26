Коронавирус. В Киеве заболели еще семь человек - Кличко

В Киеве подтверждено еще семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
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По словам мэра, заболевшие - четыре женщины возрастом от 22 до 39 лет, двое мужчин 48 и 69 лет и десятилетний мальчик. Всего в Киеве 47 случаев COVID-19.
Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу, пятеро лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей.
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