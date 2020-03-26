Коронавирус. В Киеве заболели еще семь человек - Кличко

Дезинфекция улиц в Киеве (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

В Киеве подтверждено еще семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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По словам мэра, заболевшие - четыре женщины возрастом от 22 до 39 лет, двое мужчин 48 и 69 лет и десятилетний мальчик. Всего в Киеве 47 случаев COVID-19.

Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу, пятеро лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей.

Сегодня днем количество заболевших в Киеве достигло 40.

По состоянию на 10:00 26 марта в Украине было 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

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