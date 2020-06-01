Меньше чем за сутки камеры в Киеве зафиксировали 35 000 нарушений ПДД

За 17 часов система видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Киеве зафиксировала более 35 000 событий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
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"Итог первых 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве: зафиксировано 35 762 события, отработано 5 620", - сказал глава МВД Арсен Аваков.
"Лидеры гонки": Mercedes двигался по городу со скоростью 208 км/ч и BMW проехал три камеры подряд со скоростью 200 км/ч, водитель получит три штрафа, - добавил он.