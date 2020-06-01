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Меньше чем за сутки камеры в Киеве зафиксировали 35 000 нарушений ПДД

Меньше чем за сутки камеры в Киеве зафиксировали 35 000 нарушений ПДД - Фото
Автофиксация нарушения ПДД (фото - пресс-служба патрульной полиции)
01.06.2020, 21:57

"Лидер гонки" - Mercedes, который двигался по городу со скоростью 208 км/ч

За 17 часов система видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Киеве зафиксировала более 35 000 событий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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"Итог первых 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве: зафиксировано 35 762 события, отработано 5 620", - сказал глава МВД Арсен Аваков.

"Лидеры гонки": Mercedes двигался по городу со скоростью 208 км/ч и BMW проехал три камеры подряд со скоростью 200 км/ч, водитель получит три штрафа, - добавил он.

  • 20 мая Кабинет министров согласовал запуск с 1 июня системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
  • В МВД планировали с 1 мая запустить тестовый период фото- и видеофиксации нарушений ПДД, но из-за карантина сроки перенесли
  • 13 марта пилотный проект по автофиксации нарушений ПДД стартовал в Киеве. Список адресов, где установлены системы, - здесь.
  • Разъяснение МВД о "письмах счастья" читайте здесь >>>
Вадим Ребрина
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