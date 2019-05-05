Мэр Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч: фото

Фото: пресс-служба Кличко

На благотворительном вечере Всемирного боксерского совета (WBC) в Лас-Вегасе мэр Киева Виталий Кличко продал экскурсию по Киеву за 50 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Кличко.

"Я нахожусь в командировке в США и был рад присоединиться к мероприятию и сделать промо Киеву и Украине. Экскурсия по нашему городу "ушла" за 50 тысяч долларов", - отметил Кличко.

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По его словам, WBC уже много лет подряд проводит благотворительные акции и деньги собираются, в частности, на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире.

Кому досталась экскурсия не сказано.

На мероприятии "Ночь чемпионов" присутствовали легенды бокса Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Оскар Де Ла Хойя и другие.

Фото: пресс-служба Кличко