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05.05.2019, 10:40

Мэр Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч: фото

Мэр Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч: фото - Фото
Фото: пресс-служба Кличко

Экскурсия по Киеву была лотом на благотворительном вечере Всемирного боксерского совета (WBC) в Лас-Вегасе

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На благотворительном вечере Всемирного боксерского совета (WBC) в Лас-Вегасе мэр Киева Виталий Кличко продал экскурсию по Киеву за 50 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Кличко.

"Я нахожусь в командировке в США и был рад присоединиться к мероприятию и сделать промо Киеву и Украине. Экскурсия по нашему городу "ушла" за 50 тысяч долларов", - отметил Кличко.

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По его словам, WBC уже много лет подряд проводит благотворительные акции и деньги собираются, в частности, на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире.

Кому досталась экскурсия не сказано. 

На мероприятии "Ночь чемпионов" присутствовали легенды бокса Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Оскар Де Ла Хойя и другие.

Фото: пресс-служба Кличко

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Теги: бокс, виталий кличко, благотворительность
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