Место раскопок в Киеве на Почтовой стало памятником нацзначения

Раскопки на Почтовой площади (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Правительство одобрило изменение категории памятника "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева" на Почтовой площади в Киеве на категорию национального значения, а также присвоило ему охранный номер 260094. Соответствующее решение принято на заседании Кабмина 22 мая, сообщается на сайте правительства.

"Памятник очень интересный и ценный с археологической и исторической точки зрения, находки датируются X-XI веком", - сказал министр культуры Евгений Нищук.

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Как памятник археологии местного значения участок прибрежного городского квартала средневекового Киева был занесен в госреестр недвижимых памятников Украины в декабре 2016 года.

5 июля 2018 года Верховная Рада приняла решение по созданию музея на Почтовой площади в Киеве. 13 августа КГГА перепоручила вести раскопки на Почтовой площади Институту археологии НАН Украины. В середине февраля 2019 сообщалось, что на Почтовой площади в Киеве построят и торговый центр, и музей.