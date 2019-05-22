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22.05.2019, 16:38

Место раскопок в Киеве на Почтовой стало памятником нацзначения

Место раскопок в Киеве на Почтовой стало памятником нацзначения - Фото
Раскопки на Почтовой площади (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Находки, обнаруженные на месте раскопок, датируются X-XI веком

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Правительство одобрило изменение категории памятника "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева" на Почтовой площади в Киеве на категорию национального значения, а также присвоило ему охранный номер 260094. Соответствующее решение принято на заседании Кабмина 22 мая, сообщается на сайте правительства.

"Памятник очень интересный и ценный с археологической и исторической точки зрения, находки датируются X-XI веком", - сказал министр культуры Евгений Нищук.

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Как памятник археологии местного значения участок прибрежного городского квартала средневекового Киева был занесен в госреестр недвижимых памятников Украины в декабре 2016 года.

5 июля 2018 года Верховная Рада приняла решение по созданию музея на Почтовой площади в Киеве. 13 августа КГГА перепоручила вести раскопки на Почтовой площади Институту археологии НАН Украины. В середине февраля 2019 сообщалось, что на Почтовой площади в Киеве построят и торговый центр, и музей.

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Теги: раскопки, почтовая площадь, археология
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