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Метро Киева вечером изменит работу из-за футбола

Метро Киева вечером изменит работу из-за футбола - Фото
Станция метро Олимпийская (Фото: LIGA.net)
13.08.2019, 10:35

Ограничения возможны на трех станциях

В работе столичного метрополитена сегодня вечером могут произойти изменения из-за матча на НСК Олимпийский между "Динамо" и бельгийским "Брюгге". Об этом сообщила пресс-служба подземки.

Уже традиционно на вход могут закрыть станцию Олимпийская перед началом матча. После его завершения ограничения могут коснуться Олимпийской, а также станций Дворец спорта и Площадь Льва Толстого.

В подземке подчеркнули, что ограничения вводят из соображений безопасности и извинились за возможные неудобства.

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