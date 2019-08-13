Метро Киева вечером изменит работу из-за футбола

Станция метро Олимпийская (Фото: LIGA.net)

В работе столичного метрополитена сегодня вечером могут произойти изменения из-за матча на НСК Олимпийский между "Динамо" и бельгийским "Брюгге". Об этом сообщила пресс-служба подземки.

Уже традиционно на вход могут закрыть станцию Олимпийская перед началом матча. После его завершения ограничения могут коснуться Олимпийской, а также станций Дворец спорта и Площадь Льва Толстого.

В подземке подчеркнули, что ограничения вводят из соображений безопасности и извинились за возможные неудобства.

13 августа киевское "Динамо" сыграет ответный матч квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге". Начало - в 20:30.

6 августа "Динамо" на выезде минимально уступило "Брюгге". Тренер бельгийцев Филипп Клеман после игры заявил, что киевляне ничем не удивили его команду.

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