Метро Киева вечером изменит работу из-за футбола

В работе столичного метрополитена сегодня вечером могут произойти изменения из-за матча на НСК Олимпийский между "Динамо" и бельгийским "Брюгге". Об этом сообщила пресс-служба подземки.
Уже традиционно на вход могут закрыть станцию Олимпийская перед началом матча. После его завершения ограничения могут коснуться Олимпийской, а также станций Дворец спорта и Площадь Льва Толстого.
В подземке подчеркнули, что ограничения вводят из соображений безопасности и извинились за возможные неудобства.
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