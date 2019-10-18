Мужчине дали пожизненное за убийство двух человек

Тюрьма (иллюстративное фото - pixabay.com)

Подольский районный суд Киева вынес приговор мужчине, который совершил два убийства в 2016 году, приговорив его к пожизненному заключению. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Судом присяжных к пожизненному лишению свободы приговорен 34-летний мужчина, уличенный в совершении двух умышленных убийств на территории столицы", - заявляют в пресс-службе.

5 января 2016 года злоумышленник из-за бытового конфликта лишил жизни своего товарища, причинив ему множественные ножевые ранения.

Через несколько дней, 9 января, этот же человек с "особой жестокостью расправился" с другим своим знакомым, в квартире которого скрывался.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали.

Выяснилось, что указанный граждан уже был ранее судим за покушение на убийство к 9 годам лишения свободы.

Ранее в Николаеве на АЗС убили троих человек: подозреваемого задержали.

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