На Подоле прекратило работу "Колесо обозрения". Его могут установить на другой локации
"Колесо обозрения" на Подоле в Киеве (Фото: Прокуратура Украины)

Аттракцион "Колесо обозрения" на Подоле закрыли по требованию прокуратуры, владелец демонтирует конструкцию собственными силами. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В сообщении отмечается, что специалисты департамента территориального контроля города Киева неоднократно выдавали предписания о демонтаже аттракциона и последний был выдан 22 декабря этого года. Также работники инспекции по благоустройству составили административный протокол на владельцев аттракциона.

По словам директора департамента территориального контроля города Михаила Будилова, демонтаж подобных конструкций не входит в полномочия ни департамента земельных ресурсов, ни департамента территориального контроля города Киева.

В то же время в КГГА со ссылкой на акт периодического технического осмотра ООО "Межрегиональный экспертно технический центр" от 21 октября 2025 года отметили, что эксплуатация аттракциона была возможной в соответствии с паспортными характеристиками.

"Во время обследования специалисты осмотрели в работе все узлы, механизмы, приборы и устройства безопасности, состояние металлоконструкции, болтовых и сварных соединений. Кроме того, провели испытания, которое аттракцион выдержал: на момент проведения осмотра все узлы, механизмы, приборы и устройства безопасности работают исправно. После снятия нагрузок трещин и остаточных деформаций металлоконструкции и сварных швов не обнаружены", – добавили там.

Город ведет переговоры с владельцем относительно возможной установки колеса обозрения на другой локации в столице.

  • 26 декабря Киевская городская прокуратура сообщила, что обратилась в суд с ходатайством об аресте с запретом эксплуатации "Колеса обозрения" на Подоле из-за неудовлетворительного состояния аттракциона.
  • В этот же день директор департамента земельных ресурсов КГГА Валентина Пелих и директор департамента территориального контроля Михаил Будилов получили подозрения в служебной халатности.
