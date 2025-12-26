На Подолі припинило роботу "Колесо огляду". Його можуть встановити на іншій локації

Про демонтаж атракціону неодноразово видавались приписи, тепер його зобов'язаний демонтувати власник, кажуть у КМДА

"Колесо огляду" на Подолі в Києві (Фото: Прокуратура України)

Атракціон "Колесо огляду" на Подолі закрили на вимогу прокуратури, власник демонтує конструкцію власними силами. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

В повідомленні зазначається, що фахівці департаменту територіального контролю міста Києва неодноразово видавали приписи про демонтаж атракціону й останній був виданий 22 грудня цього року. Також працівники інспекції з благоустрою склали адміністративний протокол на власників атракціону.

За словами директора департаменту територіального контролю міста Михайла Буділова, демонтаж подібних конструкцій не входить до повноважень ані департаменту земельних ресурсів, ані департаменту територіального контролю міста Києва.

Водночас у КМДА з посиланням на акт періодичного технічного огляду ТОВ "Міжрегіональний експертно технічний центр" від 21 жовтня 2025 року зазначили, що експлуатація атракціону була можливою відповідно до паспортних характеристик.

"Під час обстеження фахівці оглянули в роботі всі вузли, механізми, прилади та пристрої безпеки, стан металоконструкції, болтових і зварних з’єднань. Окрім того, провели випробування, яке атракціон витримав: на момент проведення огляду всі вузли, механізми, прилади та пристрої безпеки працюють справно. Після зняття навантажень тріщин і залишкових деформацій металоконструкції та зварних швів не виявлені", – додали там.

Місто веде переговори з власником щодо можливого встановлення колеса огляду на іншій локації в столиці.