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На вакцинацию 24-27 июня в Киеве забронированы все места, осталась живая очередь

23.06.2021, 18:52
На вакцинацию 24-27 июня в Киеве забронированы все места, осталась живая очередь - Фото
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - Volodymyr Petrov, EPA)

На вакцинацию против коронавируса в Киеве 24-27 июня заняты все места. Об этом сообщает в Telegram HELSI.

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Как отмечается, в центре массовой вакцинации от COVID-19 в киевском МВЦ 24-27 июня осталась возможность получить прививку только в порядке живой очереди – списки через онлайн-бронирование уже заполнены.

"Завтра утром мы будем информировать о состоянии живой очереди – чтобы вы понимали, как она продвигается, и могли планировать свое время, если вдруг не успели забронировать место онлайн", – говорится в сообщении.

Медики предупреждают, что на завтра прогнозируется до +36°, поэтому долгое ожидание в живой очереди опасно для здоровья.

"Если у вас есть запись на определенное время через helsi.me – приезжайте вовремя чтобы вакцинация происходила по графику", – попросили врачи.

Наталия Медведева
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вакцинация киев коронавирус
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