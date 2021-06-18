Коронавирус. В Украине – второй день подряд рекорд по вакцинированным, лидер – Киев
В Украине вторые сутки вакцинируют от коронавируса рекордное число людей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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За 17 июня от COVID-19 привили 81 713 человек (днем ранее – 76 538). Первую дозу получили 57 970 украинцев (50 818), вторую – 23 743 (25 720).
По данным Совета нацбезопастности и обороны, больше всего человек получили первую дозу в Киеве (11 549), Днепропетровской (6590), Киевской (5488), Винницкой (4176) и Харьковской областях (3689).
Больше всего второй дозой вакцинировали от коронавируса в Киеве (2397), Киевской (1564), Ровенской (1512), Харьковской (1478) и Днепропетровской (1427) областях.
Всего в Украине одной дозой вакцинировали 1 652 053 человека, двумя – 337 345.
На этой карте можно посмотреть статистику вакцинированных одной дозой по Киеву и областям за все время кампании по иммунизации (нажимайте, чтобы увеличить):
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А на этой – двумя:
Разбивка по конкретным вакцинам выглядит так:
- Covishield (Oxford / AstraZeneca) – 487 171 вакцинированный;
- CoronaVac (Sinovac) – 424 236;
- Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 384 173;
- AstraZeneca – 356 085;
- Janssen (Johnson & Johnson) – 390.
- На этих выходных некоторые центры массовой вакцинации в Украине изменят график работы.
- Сейчас право на въезд в Украину дает курс одной из семи вакцин от коронавируса.
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