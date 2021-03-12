UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Непогода в Киеве. Кличко просит работодателей сделать сегодня короткий день

12.03.2021, 13:14
Непогода в Киеве. Кличко просит работодателей сделать сегодня короткий день - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Из-за непогоды в Киеве мэр города Виталий Кличко предлагает сократить сегодня, 12 марта, рабочий день. Об этом он написал в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кличко отметил, что по прогнозам сегодня в Киеве ожидается резкое ухудшение погоды: сильный ветер, понижение температуры и снегопад.

"Я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций. По возможности, сделайте для сотрудников сегодня короткий рабочий день", – заявил Кличко.

По мнению мэра, это поможет избежать больших пробок на дорогах и разведет по времени нагрузку на общественный транспорт, в работе которого из-за непогоды могут быть перебои.

Киевлян, у которых нет острой потребности куда-то ехать, Кличко попросил оставаться дома.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев виталий кличко непогода короткий день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 