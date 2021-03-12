Непогода в Киеве. Кличко просит работодателей сделать сегодня короткий день

Из-за непогоды в Киеве мэр города Виталий Кличко предлагает сократить сегодня, 12 марта, рабочий день. Об этом он написал в Telegram.

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Кличко отметил, что по прогнозам сегодня в Киеве ожидается резкое ухудшение погоды: сильный ветер, понижение температуры и снегопад.

"Я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций. По возможности, сделайте для сотрудников сегодня короткий рабочий день", – заявил Кличко.

По мнению мэра, это поможет избежать больших пробок на дорогах и разведет по времени нагрузку на общественный транспорт, в работе которого из-за непогоды могут быть перебои.

Киевлян, у которых нет острой потребности куда-то ехать, Кличко попросил оставаться дома.

Вчера, 11 марта, синоптики предупреждали о порывах ветра и снеге в пятницу, на выходных ожидается потепление.

Денис Юдин

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