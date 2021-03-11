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Завтра в Украине мокрый снег и гололед, в субботу придет потепление: карта погоды

11.03.2021, 15:08
Завтра в Украине мокрый снег и гололед, в субботу придет потепление: карта погоды - Фото
Фото: depositphotos.com

Завтра, 12 марта, погода в Украине ухудшится, в большинстве областей пройдет мокрый снег. На выходных ожидается потепление. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В ночь на 12 марта в западных областях, днем по всей Украине кроме восточных и юго-восточных областей ожидается мокрый снег, на западе – с дождем.

На дорогах гололед, ветер 7-12 м/с, ночью на западе, утром и днем по всей Украине, кроме востока, порывы ветра 15-20 м/с.

В ночь на 12 марта температура опустится до -4..-9 градусов, на востоке – до -10..-15, в западных областях около 0 градусов.

Днем от -3 до +2, на западе и в Одесской области +3..+8.

В субботу, 13 марта, в западных областях от +6 до +12, в центральных областях и Киеве +6..+9, на востоке +3..+6, на юге +4..+8.

В Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях ожидаются дожди.

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Денис Юдин
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