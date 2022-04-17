UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ночью и утром в Киеве взрывов не было, скорее всего, работала ПРО – КГГА

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 11:07
Ночью и утром в Киеве взрывов не было, скорее всего, работала ПРО – КГГА - Фото
Николай Поворозник (Фото: пресс-служба КГГА)

Прошлой ночью и утром в Киеве не было взрывов, скорее всего, работала система противоракетной обороны. Об этом в эфире национального телемарафона заявил первый замглавы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Несмотря на то, что действительно несколько раз вечером и под утро звучали сигналы воздушной тревоги, в Киеве все спокойно – взрывов никаких не было. Скорее, это была работа противорактеной обороны", – сказал он. 

При этом, по его словам, пока преждевременно говорить, что в Киеве безопасно, учитывая вчерашние утренние удары по столице и воздушные тревоги.

Поворозник отметил, что Киев остается лакомым кусочком для оккупантов. "Никаких планов в части захвата или ударов по Киеву они не меняют, тем более говорят об этом публично", – добавил он.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев пво взрывы обстрелы про
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 