Ночью и утром в Киеве взрывов не было, скорее всего, работала ПРО – КГГА
Прошлой ночью и утром в Киеве не было взрывов, скорее всего, работала система противоракетной обороны. Об этом в эфире национального телемарафона заявил первый замглавы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.
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"Несмотря на то, что действительно несколько раз вечером и под утро звучали сигналы воздушной тревоги, в Киеве все спокойно – взрывов никаких не было. Скорее, это была работа противорактеной обороны", – сказал он.
При этом, по его словам, пока преждевременно говорить, что в Киеве безопасно, учитывая вчерашние утренние удары по столице и воздушные тревоги.
Поворозник отметил, что Киев остается лакомым кусочком для оккупантов. "Никаких планов в части захвата или ударов по Киеву они не меняют, тем более говорят об этом публично", – добавил он.
- Вчера армия РФ под утро обстреляла Дарницкий район Киева. Были взрывы на окраинах, погиб человек.
- Сегодня утром российская армия обстреляла восточный пригород Киева – Бровары. Могут быть проблемы с водой и электричеством.
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