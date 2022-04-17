Ночью и утром в Киеве взрывов не было, скорее всего, работала ПРО – КГГА

Прошлой ночью и утром в Киеве не было взрывов, скорее всего, работала система противоракетной обороны. Об этом в эфире национального телемарафона заявил первый замглавы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

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"Несмотря на то, что действительно несколько раз вечером и под утро звучали сигналы воздушной тревоги, в Киеве все спокойно – взрывов никаких не было. Скорее, это была работа противорактеной обороны", – сказал он.

При этом, по его словам, пока преждевременно говорить, что в Киеве безопасно, учитывая вчерашние утренние удары по столице и воздушные тревоги.

Поворозник отметил, что Киев остается лакомым кусочком для оккупантов. "Никаких планов в части захвата или ударов по Киеву они не меняют, тем более говорят об этом публично", – добавил он.

Марк Сировой

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