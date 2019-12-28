Новогодняя ночь в Киеве. Где запретят движение транспорта

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31 декабря и 1 января запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка). Об этом говорится в распоряжении КГГА № 1769, сообщает пресс-служба ведомства.

Движение временно остановят: с 20:00 31 декабря до 03:00 1 января 2020 года; 1 января - с 14:00 до 22:00.

В связи с запретом движения разрешен проезд транспорта по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни.

По информации КП Киевпастранс, в новогоднюю ночь продолжат работу автобусы, троллейбусы и трамваи. Также до 05:00 1 января в режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №№ 6 , 16, 18 будет организовано с изменениями.