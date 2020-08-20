"Новый учебный год начнем 1 сентября в понятном всем формате": Кличко об учебе в школах

Виталий Кличко отметил, что процесс обучения будет проходить в привычных условиях, но с новыми ограничениями

Учебный процесс в столице должен начаться 1 сентября - проходить он будет в привычном формате, но в новых условиях и с соблюдением всех правил. Об этом заявил на онлайн-брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

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Он напомнил, что столица первой разработала и утвердила Регламент восстановления образовательного процесса, а также начала видео-трансляцию уроков для 11-классников на телеканале Киев.

"Учебный процесс должен начаться, но в новых условия. С соблюдением всех правил! Наши школы готовы к этому<...>Новый учебный год мы начнем 1 сентября - в понятном для общества формате обучения. Но много чего в дальнейшем будет зависеть от нашей с вами организованности и сплоченности", - подчеркнул мэр.

8 августа премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что учебный год в Украине начнется 1 сентября офлайн, а в регионах, которые будут попадать в красную зону, будет вводиться двухнедельный карантин и дистанционное обучение.

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Дарья Мостовая

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