Шмыгаль: Учебный год начнется 1 сентября, все необходимое сделано

Премьер рассказал, что если регион попадет в красную зону по эпидситуации, там будет вводиться двухнедельный карантин в школах

Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Об этом в интервью Радио Свобода заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Для того, чтобы дети пошли в школы 1 сентября, проведены все необходимые мероприятия и совещания, заявил премьер.

По словам Шмыгаля, в областях запущены нужные для этого процессы, которые контролируют главы ОГА.

Шмыгаль подчеркнул, что в регионах, которые окажутся в красной карантинной зоне, в школах будет вводиться стандартный карантин на две недели, дети продолжат обучаться дистанционно. В Кабмине рассчитывают, что такого срока хватит для улучшения эпидемиологической ситуации.

29 июля глава МОЗ Максим Степанов заверил, что 1 сентября школы откроются в большинстве городов.

Вчера во Львове рассказали, как будет устроен процесс обучения в школах города.

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Денис Юдин

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