Во Львове школы откроются 1 сентября: без праздничных линеек и в масках
Учителей готовят к дистанционному обучению на случай ухудшения ситуации с коронавирусом
Школы Львова откроются 1 сентября, но праздничные линейки будут отменены. Об этом рассказала руководительница городского управления образования Зоряна Довганик, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
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По ее словам, эпидситуация в городе позволяет открыть школы. Между уроками и ученики, и учителя должны будут носить маски, во время обучения они не обязательны. Обеспечивать детей масками должны будут школы.
Кроме этого, учителям будут измерять температуру, а детей - опрашивать о состоянии здоровья.
Довганик подчеркнула, что учителей готовят к дистанционной работе на случай, если ситуация с эпидемией COVID-19 в городе ухудшится.
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- 29 июля Степанов заявил, что большинстве городов школы смогут открыться 1 сентября.
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