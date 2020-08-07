Во Львове школы откроются 1 сентября: без праздничных линеек и в масках

Учителей готовят к дистанционному обучению на случай ухудшения ситуации с коронавирусом

Школы Львова откроются 1 сентября, но праздничные линейки будут отменены. Об этом рассказала руководительница городского управления образования Зоряна Довганик, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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По ее словам, эпидситуация в городе позволяет открыть школы. Между уроками и ученики, и учителя должны будут носить маски, во время обучения они не обязательны. Обеспечивать детей масками должны будут школы.

Кроме этого, учителям будут измерять температуру, а детей - опрашивать о состоянии здоровья.

Довганик подчеркнула, что учителей готовят к дистанционной работе на случай, если ситуация с эпидемией COVID-19 в городе ухудшится.

9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина технически не готова к дистанционному обучению в школах по всей стране.

15 июля глава МОЗ Степанов рассказал о правилах, которые Минздрав разрабатывает для посещения школ.

28 июля стало известно, что в некоторых областях с 1 августа возобновят работу детские лагеря.

29 июля Степанов заявил, что большинстве городов школы смогут открыться 1 сентября.

Денис Юдин

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