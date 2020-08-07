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Во Львове школы откроются 1 сентября: без праздничных линеек и в масках

07.08.2020, 14:20
Во Львове школы откроются 1 сентября: без праздничных линеек и в масках - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Учителей готовят к дистанционному обучению на случай ухудшения ситуации с коронавирусом

Школы Львова откроются 1 сентября, но праздничные линейки будут отменены. Об этом рассказала руководительница городского управления образования Зоряна Довганик, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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По ее словам, эпидситуация в городе позволяет открыть школы. Между уроками и ученики, и учителя должны будут носить маски, во время обучения они не обязательны. Обеспечивать детей масками должны будут школы.

Кроме этого, учителям будут измерять температуру, а детей - опрашивать о состоянии здоровья.

Довганик подчеркнула, что учителей готовят к дистанционной работе на случай, если ситуация с эпидемией COVID-19 в городе ухудшится.

Денис Юдин
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Львов школа 1 сентября коронавирус COVID-19

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