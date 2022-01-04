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Октябрьская погода. Новый год начался в Киеве с температурных рекордов

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04.01.2022, 12:14
Октябрьская погода. Новый год начался в Киеве с температурных рекордов - Фото
Киев (фото - Depositphotos.com)

В Киеве установлены первые погодные рекорды 2022 года, температура поднялась до октябрьских показателей. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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Как сообщается, 3 января в Киеве впервые за 142 года наблюдений среднесуточная температура составила +4,3°С. Такой показатель на 0,3°С выше рекорда этого дня в 1899 году, на 7,3°С превышает климатическую норму и соответствует погоде конца октября.

Максимальная температура в этот день была +8,2°С. Это на 2,1°С больше рекорда этого дня в 1899 году.

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Марк Сировой
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