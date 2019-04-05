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05.04.2019, 18:36

Олимпийский будет проводить экскурсии по комнатам допинг-контроля

Олимпийский будет проводить экскурсии по комнатам допинг-контроля - Фото
Петр Порошенко сдает кровь (фото - president.gov.ua)

"Воспользуйтесь уникальной возможностью и посетите арену, где творится история Украины!" – говорится в сообщении Олимпийского

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После того, как президент Петр Порошенко сдал анализы на наркотики в медпункте НСК Олимпийский, администрация комплекса изменила привычный маршрут экскурсионных туров, теперь гостям стадиона также предлагают посетить комнаты медицинского контроля и допинг-контроля. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского.

Экскурсии проводятся ежедневно (за исключением дней матчей) в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00 часов.

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Продолжительность экскурсии – 1 час. Стоимость – от 50 до 100 грн.

При этом обновленный маршрут будет доступен только в течение 10 дней: с 6 по 15 апреля.

"Воспользуйтесь уникальной возможностью и посетите арену, где творится история Украины!" – говорится в сообщении Олимпийского.

Сегодня кандидаты на пост президента Петр Порошенко и Владимир Зеленскийсдали анализы на наркотики и алкоголь. Это было одним из условий, которые выдвинул Зеленский в ответ на предложение Порошенко провести дебаты.

Зеленский сдавал анализы в частной клинике Eurolab, принадлежащей Андрею Пальчевскому, который поддержал его в первом туре. При этом кандидат сдал только кровь.

Порошенко сдавал анализы в медпункте НСК Олимпийский. Президент сдал кровь, мочу и волосы, что должно обеспечить более полный и достоверный результат.

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Теги: петр порошенко, олимпийский, анализы
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