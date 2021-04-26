Они тоже нарушали карантин. В центре Киева закрыли Holy Burger и Редкую птицу
26.04.2021, 11:10
Внутри Редкой птицы (источник - facebook.com_iloveredkayaptitsa)
В столице за нарушение карантинных ограничений – закрыли еще два ресторана, оба в центральной части Киева. Нарушителями стали Holy Burger на ул. Шота Руставели, 16 и Редкая птица на ул. Бассейная, 1/2. Об этом сообщила пресс-служба Киевской госадминистрации.
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Всего сотрудники Госпродпотребслужбы проверили около 20 ночных заведений, на руководителей было составлено 24 протокола. За нарушение карантинных правил заведение могут оштрафовать на 34 000 – 170 000 грн.
- 10 апреля в Киеве закрыли Mister Cat и еще три ресторана – они нарушали карантин.
- 16 апреля служба по защите прав потребителей закрыла еще два столичных ресторана.
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