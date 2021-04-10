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В Киеве закрыли пиццерию "Mister Cat" и еще три ресторана – нарушали карантин

10.04.2021, 18:30
В Киеве закрыли пиццерию
Пиццерия Мистер Кэт в Голосеевском районе (источник - mistercat.ua)

Нацполиция и Госпродпотребслужба проверили, как работают в условиях карантина заведения общепита Голосеевского района столицы. По итогам проверки было выявлено и закрыто четыре ресторана, которые работали с нарушением карантинных ограничений, говорится на портале Киевской госадминистрации.

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В частности, из-за несоблюдения правил работы во время локдауна были закрыты:

- ресторан-пиццерия Mister Cat (пр-кт Голосеевский, 132)

- ресторан Passenger gastro bar (ул. Саксаганского, 33/35)

- ресторан Nam Modern Vietnamese Cuisine (ул. Большая Васильковская, 48)

- ресторан Shah-Plov (ул. Антоновича, 72).

На руководителей заведений составили админпротоколы.

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Дарья Мостовая
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