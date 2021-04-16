В Киеве два ресторана закрыли из-за нарушений карантина

В Киеве закрыли два ресторана "Хлебный" за нарушения карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Проверку соблюдения карантина проводили группы контроля в составе сотрудников Госпродпотребслужбы, Департамента муниципальной безопасности КГГА и Нацполиции.

Были проверены 32 ночных заведения, нарушения выявили в ресторанах "Хлебный" на улице Льва Толстого и на улице Богдана Хмельницкого.

Против руководителей ресторанов составлены протоколы, штраф может составить от 17 000 до 34 000 грн, для ресторанов – от 34 000 до 170 000 грн.

Денис Юдин

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