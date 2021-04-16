В Киеве два ресторана закрыли из-за нарушений карантина
16.04.2021, 16:30
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В Киеве закрыли два ресторана "Хлебный" за нарушения карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Проверку соблюдения карантина проводили группы контроля в составе сотрудников Госпродпотребслужбы, Департамента муниципальной безопасности КГГА и Нацполиции.
Были проверены 32 ночных заведения, нарушения выявили в ресторанах "Хлебный" на улице Льва Толстого и на улице Богдана Хмельницкого.
Против руководителей ресторанов составлены протоколы, штраф может составить от 17 000 до 34 000 грн, для ресторанов – от 34 000 до 170 000 грн.
- Киев с 20 марта находится на локдауне. С 23 марта правительство официально ввело в столице красную зону карантина.
- 14 апреля В Киеве продлили локдаун до конца месяца.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев • Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Head of PRРазместить вакансию
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Последние новости
Комментарии