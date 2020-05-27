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Ослабление карантина. В Киеве готовят к открытию 14 пляжей и 18 зон отдыха

Ослабление карантина. В Киеве готовят к открытию 14 пляжей и 18 зон отдыха - Фото
Фото: depositphotos.com
27.05.2020, 09:31

В Киеве пляжи откроют с 1 июня в рамках третьего этапа выхода из карантина

В Киеве готовят к открытию 14 пляжей и 18 зон отдыха для летнего сезона. Об этом в эфире Громадського радио сообщил начальник службы содержания водных объектов КП Плесо Андрей Логвиненко.

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"На сегодня мы готовим 14 пляжей и 18 зон отдыха для летнего сезона. Мы обратились с письмом в Госпродспотребслужбу для того, чтобы перед самым открытием этих пляжей получить рекомендации и указания о дополнительных мерах и ограничениях, которые нужно будет ввести на зонах отдыха и пляжах", - отметил Логвиненко.

По его словам, сейчас сотрудники ждут дополнительных обследований сотрудников ГСЧС  и Госпродспотребслужбы, чтобы пляжи прошли проверку и были безопасными для посетителей.

  • 20 мая директор по содержанию прибрежной инфраструктуры коммунального предприятия КГГА Плесо Константин Пигуля заявил, что пляжный сезон в Киеве начнется 1 июня.

Читайте также: Кличко рассказал, как в Киеве ослабят карантин 23 и 25 мая, а также 1 июня

Арина Толина
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