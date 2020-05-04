Петиция о сносе памятника генералу Ватутину в столице собрала 10 000 голосов

памятник генералу Ватутину в Киеве (фото - LIGA.net)

Более 10 000 подписей собрала петиция о необходимости демонтажа памятника советскому генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке Киева. Сбор подписей на сайте Киеврады инициировал глава инициативы "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков в феврале 2020 года, и теперь городской совет Киева должен рассмотреть вопрос по сути.

При этом Поздняков надеется, что петиция может "сдвинуть с мертвой точки декоммунизацию Мариинского парка", где к этому моменту помимо памятника генералу Ватутину все еще находятся памятник большевикам-участникам Январского восстания и могила их руководителя Андрея Иванова.

"Это будет долгий бюрократический процесс и хотелось бы, чтобы он хотя бы начался с этой петиции", - сообщил в комментарии LIGA.net Вадим Поздняков.

СПРАВКА. Николай Ватутин - советский генерал, весной 1944 года был тяжело ранен в боестолкновении с отрядом УПА и умер в госпитале.

Летом 2017 года Киевский городской совет переименовал проспект генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. А вот памятник в Мариинском парке до сих пор не демонтирован. При этом нынешний глава Института национальной памяти Антон Дробович считает, что поскольку скульптура генерала Ватутина не просто памятник, а могила, то и декоммунизации объект не подлежит.

В мае 2017 года памятник Ватутину облили краской.

2 декабря решением апелляционного суда было подтверждено переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

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