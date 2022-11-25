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Под Киевом две семьи отравились угарным газом из-за генератора в помещении: есть погибший

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2022, 12:50
Под Киевом две семьи отравились угарным газом из-за генератора в помещении: есть погибший - Фото
Фото - Telegram Нєбитова

В Киевской области две семьи отравились угарным газом из-за использования генераторов в помещении, один человек погиб. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

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Первый случай произошел в селе Бобрица. Там семья использовала для освещения генератор, находившийся прямо в помещении. В результате отравления погиб глава семьи, его жену медики успели госпитализировать в больницу.

Второй случай произошел в Гостомеле, где угарным газом отравилась целая семья. Сначала стало плохо 72-летней бабушке, затем – 4-летней внучке. Ухудшилось состояние также у 12-летней девочки и ее 48-летнего отца.

"Еще предостерегаю: не пренебрегайте инструкцией по эксплуатации электрогенераторов и приборов для отопления систем. Вовремя проверяйте исправность газовых приборов и вентиляции! Заботьтесь о своем здоровье и жизни!" – написал Небытов.

Под Киевом две семьи отравились угарным газом из-за генератора в помещении: есть погибший
Оксана Житнюк
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киевская область генератор гостомель
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