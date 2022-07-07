Под Киевом снесли памятник 300-летию "воссоединения с Россией" – фото
В городе Переяслав Киевской области снесли памятник, который был установлен в честь "300-летия воссоединения с Россией". Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
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Отмечается, что памятник был демонтирован по решению громады и местного самоуправления. В ОВА подчеркнули, что после зверств российской армии в Буче, Ирпене, Бородянке, Гостомеле, Мощуне и других местах в Украине не может быть речи о "воссоединении" или "дружбе" с оккупантами.
СПРАВКА. В 1654 году в Переяславе состоялись переговоры о протекторате между Богдана Хмельницкого с его казаками и делегацией российского царя.
- В мае в Харькове свалили памятник Александру Невскому.
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