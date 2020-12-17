Погода. В Киеве ожидается туман, видимость снизится до 500 метров

В ночь на 18 декабря, а также утром до 11:00 часов в столице Украине будет царить туман – видимость по городу будет составлять не более 500 метров (первый уровень опасности), сообщает Укргидрометцентр.

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Как отметили на портале Киевской горадминистрации, при тумане водителям автомобилей рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

- снижать скорость движения;

- при наличии противотуманных фар включать их вместе с ближним светом;

- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

- во время остановок включать аварийную сигнализацию;

- избегать резких маневров на дороге.

16 декабря в ряде областей Украины был объявлен первый уровень опасности – желтый, из-за гололеда и тумана.

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Дарья Мостовая

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