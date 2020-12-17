Погода. В Киеве ожидается туман, видимость снизится до 500 метров
17.12.2020, 14:50
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В ночь на 18 декабря, а также утром до 11:00 часов в столице Украине будет царить туман – видимость по городу будет составлять не более 500 метров (первый уровень опасности), сообщает Укргидрометцентр.
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Как отметили на портале Киевской горадминистрации, при тумане водителям автомобилей рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:
- снижать скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включать их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- во время остановок включать аварийную сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
- 16 декабря в ряде областей Украины был объявлен первый уровень опасности – желтый, из-за гололеда и тумана.
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