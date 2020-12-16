Погода. В ряде областей будет туман и гололед: объявлен желтый уровень опасности – карта

Сегодня, 16 декабря, в ряде областей Украины объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за гололеда и тумана. Об этом говорится в данных Укргидрометцентра.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Одесской, западных, северных и центральных областях ночью и утром ожидается туман с видимостью 200-500 метров. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях – будут обледенения и гололед на дорогах.

В этих регионах объявлен первый уровень опасности (желтый). По классификации Укргидрометцентра, это значит, что условия потенциально опасны для людей, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется быть осторожными и бдительными, следить за сообщениями о возможном ухудшении погодных условий.

Читайте также: В ООН рассказали, как потеплеет в ближайшие годы и какими будут последствия

Посмотреть же прогноз погоды на среду 16 декабря по областям можно на карте Укргидрометцентра (просто кликните на нее, чтобы увеличить).

В конце прошлой недели в Украине начала портиться погода. В частности 10 декабря в Киеве и области прошел "ледяной дождь". В аэропортах не могли сесть самолеты, а в Киевской и Житомирской областях временно ограничивали движение грузового транспорта и автобусов.

Вчера сообщалось, что антициклон Yadigar начнет вытеснять осадки из Украины.

Читайте также: "Это не страшилки". Смерчи, град и шквалы в Украине. Что дальше? Спойлер – только хуже

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.