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Погода. В ряде областей будет туман и гололед: объявлен желтый уровень опасности – карта

16.12.2020, 08:46
Погода. В ряде областей будет туман и гололед: объявлен желтый уровень опасности – карта - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Сегодня, 16 декабря, в ряде областей Украины объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за гололеда и тумана. Об этом говорится в данных Укргидрометцентра.

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В Одесской, западных, северных и центральных областях ночью и утром ожидается туман с видимостью 200-500 метров. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях – будут обледенения и гололед на дорогах.

В этих регионах объявлен первый уровень опасности (желтый). По классификации Укргидрометцентра, это значит, что условия потенциально опасны для людей, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется быть осторожными и бдительными, следить за сообщениями о возможном ухудшении погодных условий.

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Посмотреть же прогноз погоды на среду 16 декабря по областям можно на карте Укргидрометцентра (просто кликните на нее, чтобы увеличить).

  • В конце прошлой недели в Украине начала портиться погода. В частности 10 декабря в Киеве и области прошел "ледяной дождь". В аэропортах не могли сесть самолеты, а в Киевской и Житомирской областях временно ограничивали движение грузового транспорта и автобусов. 
  • Вчера сообщалось, что антициклон Yadigar начнет вытеснять осадки из Украины.

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Марк Сировой
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