Погода. Антициклон вытесняет ледяные дожди, но опасные явления будут в ряде областей

Антициклон Yadigar вытесняет осадки из Украины, написала в Facebook синоптик Наталка Диденко. Но опасные метеорологические явления во вторник 15 декабря останутся в ряде областей, предупреждает Госслужба чрезвычайных ситуаций.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Диденко пишет, что дожди или ледяные дожди наиболее вероятными будут на Северо-Востоке – Харьковской, Сумской, Полтавской, Луганской, Черниговской, Донецкой и частично Днепропетровской областях.

В ГСЧС предупреждают, что в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропертовской областях будут обледенения деревьев и гололед. Спасатели призывают водителей быть осторожными на дорогах и заявляют: явления могут привести к нарушению работы транспорта.

Смотрите также: Из-за непогоды обледенели увешанные ракетами МиГ-29 тактической авиации ВСУ – фото СМИ

Спасатели также предупредили о первом уровне опасности (желтом) ночью и утром в западных областях. Там ожидается туман с видимостью 200-500 метров, что также может привести к нарушению движения транспорта.

Посмотреть прогноз погоды на 15 декабря по Украине можно на карте Укргидрометцентра (нажмите на изображение, чтобы увеличить).

10 декабря в Киеве и области прошел "ледяной дождь". В аэропортах не могли сесть самолеты, а в Киевской и Житомирской областях временно ограничивали движение грузового транспорта и автобусов. Коммунальные службы столицы беспрерывно работали 15 часов.

13 декабря сообщалось, что в Украину идет циклон, который принесет мокрый снег, ледяной дождь и морось.

14 декабря почти по всей стране был объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда, тумана и обледенения.

Читайте также: Карпаты в опасности из-за рубки лесов и изменений климата. Паводки лишь усилятся – ООН

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.