UA

Погода. Антициклон вытесняет ледяные дожди, но опасные явления будут в ряде областей

15.12.2020, 08:39
Погода. Антициклон вытесняет ледяные дожди, но опасные явления будут в ряде областей - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Антициклон Yadigar вытесняет осадки из Украины, написала в Facebook синоптик Наталка Диденко. Но опасные метеорологические явления во вторник 15 декабря останутся в ряде областей, предупреждает Госслужба чрезвычайных ситуаций.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Диденко пишет, что дожди или ледяные дожди наиболее вероятными будут на Северо-Востоке – Харьковской, Сумской, Полтавской, Луганской, Черниговской, Донецкой и частично Днепропетровской областях.

В ГСЧС предупреждают, что в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропертовской областях будут обледенения деревьев и гололед. Спасатели призывают водителей быть осторожными на дорогах и заявляют: явления могут привести к нарушению работы транспорта.

Смотрите также: Из-за непогоды обледенели увешанные ракетами МиГ-29 тактической авиации ВСУ – фото СМИ

Спасатели также предупредили о первом уровне опасности (желтом) ночью и утром в западных областях. Там ожидается туман с видимостью 200-500 метров, что также может привести к нарушению движения транспорта.

Посмотреть прогноз погоды на 15 декабря по Украине можно на карте Укргидрометцентра (нажмите на изображение, чтобы увеличить).

Читайте также: Карпаты в опасности из-за рубки лесов и изменений климата. Паводки лишь усилятся – ООН

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
погода ледяной дождь антициклон Укргидрометцентр ГСЧС

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

ИсторииНе в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года
 