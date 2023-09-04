Полиция Киева получила сообщение о заминировании всех ТРЦ столицы
04.09.2023, 20:19
Киев (Фото: Unsplash)
Полиция Киева получила информацию о якобы минировании всех торгово-развлекательных центров столицы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.
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Отмечается, что полиция отрабатывает своими силами, в случае необходимости будут привлекаться подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В КГВА напомнили, что несколько дней назад и сегодня уже были ложные минирования всех школ Киева, поэтому призвали жителей столицы сохранять спокойствие.
"Полиция, ГСЧС, СБУ принимают все необходимые меры. Доверяйте правоохранителям, дестабилизации ситуации безопасности в Киеве никто не допустит", – заявил начальник КГВА Сергей Попко.
- 1 сентября также было сообщение о якобы минировании всех школ, но эта информация не подтвердилась.
- Сегодня в первой половине дня полиция Киева снова получила сообщение о минировании всех средних школ и колледжей столицы.
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