В Киеве полиции сообщили о заминировании всех средних школ и колледжей
04.09.2023, 09:12
Иллюстративное фото (Pixabay)
Полиция Киева снова получила уведомление о заминировании всех средних школ и колледжей столицы. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
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Работники полиции, подразделения ГСЧС принимают необходимые меры.
Решение по эвакуации детей и учителей будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией, пишут в сообщении.
Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации, призвали в КМВА.
Ранее 1 сентября также было сообщение о якобы заминировании всех школ, но эта информация не подтвердилась, отмечает ведомство.
- В Украине предусмотрено наказание за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности (ст. 259 Уголовного кодекса).
- Такие действия по отношению к учебным заведениям наказываются лишением свободы сроком от четырех до восьми лет.
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