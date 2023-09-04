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В Киеве полиции сообщили о заминировании всех средних школ и колледжей

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 09:12
В Киеве полиции сообщили о заминировании всех средних школ и колледжей - Фото
Иллюстративное фото (Pixabay)

Полиция Киева снова получила уведомление о заминировании всех средних школ и колледжей столицы. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Работники полиции, подразделения ГСЧС принимают необходимые меры.

Решение по эвакуации детей и учителей будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией, пишут в сообщении.

Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации, призвали в КМВА.

Ранее 1 сентября также было сообщение о якобы заминировании всех школ, но эта информация не подтвердилась, отмечает ведомство.

  • В Украине предусмотрено наказание за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности (ст. 259 Уголовного кодекса).
  • Такие действия по отношению к учебным заведениям наказываются лишением свободы сроком от четырех до восьми лет.

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Артём Джерипа
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