У Києві поліції повідомили про замінування всіх середніх шкіл та коледжів
04.09.2023, 09:12
Ілюстративне фото (Pixabay)
Поліція Києва знову отримала повідомлення про замінування усіх середніх шкіл та коледжів столиці. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
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Працівники поліції, підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів.
Рішення щодо евакуації дітей та вчителів ухвалюватиметься додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією, пишуть у повідомленні.
Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації, закликали у КМВА.
Раніше 1 вересня також було повідомлення про нібито замінування всіх шкіл, але ця інформація не підтвердилася, зауважує відомство.
- В Україні передбачено покарання за свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності (ст. 259 Кримінального кодексу).
- Такі дії щодо закладів освіти караються позбавленням волі строком від чотирьох до восьми років.
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