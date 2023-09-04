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У Києві поліції повідомили про замінування всіх середніх шкіл та коледжів

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 09:12
У Києві поліції повідомили про замінування всіх середніх шкіл та коледжів - Фото
Ілюстративне фото (Pixabay)

Поліція Києва знову отримала повідомлення про замінування усіх середніх шкіл та коледжів столиці. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Працівники поліції, підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів.

Рішення щодо евакуації дітей та вчителів ухвалюватиметься додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією, пишуть у повідомленні.

Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації, закликали у КМВА.

Раніше 1 вересня також було повідомлення про нібито замінування всіх шкіл, але ця інформація не підтвердилася, зауважує відомство.

  • В Україні передбачено покарання за свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності (ст. 259 Кримінального кодексу).
  • Такі дії щодо закладів освіти караються позбавленням волі строком від чотирьох до восьми років.

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Артем Джеріпа
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