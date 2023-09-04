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Поліція Києва отримала повідомлення про замінування всіх ТРЦ столиці

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 20:19
Поліція Києва отримала повідомлення про замінування всіх ТРЦ столиці - Фото
Київ (Фото: Unsplash)

Поліція Києва отримала інформацію про нібито замінування всіх торгово-розважальних центрів столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що поліція відпрацьовує власними силами, у разі необхідності залучатимуться підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У КМВА нагадали, що кілька днів тому і сьогодні вже були хибні мінування усіх шкіл Києва, тому закликали мешканців столиці зберігати спокій.

"Поліція, ДСНС, СБУ вживають усіх необхідних заходів. Довіряйте правоохоронцям, дестабілізації безпекової ситуації в Києві ніхто не допустить", – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

  • 1 вересня також було повідомлення про нібито замінування всіх шкіл, але ця інформація не підтвердилася.
  • Сьогодні у першій половині дня поліція Києва знову отримала повідомлення про замінування усіх середніх шкіл та коледжів столиці. 
Оксана Житнюк
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