Поліція Києва отримала повідомлення про замінування всіх ТРЦ столиці
04.09.2023, 20:19
Київ (Фото: Unsplash)
Поліція Києва отримала інформацію про нібито замінування всіх торгово-розважальних центрів столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.
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Зазначається, що поліція відпрацьовує власними силами, у разі необхідності залучатимуться підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій.
У КМВА нагадали, що кілька днів тому і сьогодні вже були хибні мінування усіх шкіл Києва, тому закликали мешканців столиці зберігати спокій.
"Поліція, ДСНС, СБУ вживають усіх необхідних заходів. Довіряйте правоохоронцям, дестабілізації безпекової ситуації в Києві ніхто не допустить", – заявив начальник КМВА Сергій Попко.
- 1 вересня також було повідомлення про нібито замінування всіх шкіл, але ця інформація не підтвердилася.
- Сьогодні у першій половині дня поліція Києва знову отримала повідомлення про замінування усіх середніх шкіл та коледжів столиці.
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